Луганский драмтеатр в рамках проекта "Культурная среда" представил моноспектакль "Бывшие" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦАктриса Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева заслуженная артистка ЛНР Светлана Степкина в рамках проекта "Культурная среда" представила премьеру моноспектакля "Бывшие" по мотивам книги современного российского автора Натальи Красновой. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Краснова, мать двоих детей, пережив два развода, с самоиронией и долей юмора раскрыла в книге тайну своих романтических историй. Режиссер-постановщик, автор идеи и исполнитель моноспектакля считает, что "постановка станет для зрителей опытом, из которого стоит сделать выводы".Степкина рассказала, что познакомилась с творчеством Красновой случайно – во время выбора аудиокниги для прослушивания."Там сама Наталья Краснова читает эту книгу, этот очень большой материал – больше шести часов. Я его, конечно, ужала по максимуму, насколько смогла. Но что мне понравилось – она говорит откровенно о том, о чем женщины обычно молчат. Почему у зрителей сегодня реакция была живая? Потому что им это знакомо! И именно поэтому я взяла этот материал", - отметила актриса.Степкина добавила, что, "судя по реакции", этот формат будет интересен людям в восзрасте до 35 лет, "которые смогут многое для себя открыть, многое почерпнуть и, возможно, избежать многих ошибок в жизни"."Очень жизненно! Хотелось бы, чтобы "бывших" было поменьше, чтобы женщины были счастливы", - отметила после спектакля зрительница Елена.Зрительница Наталья рассказала, что видела Степкину в разных амплуа и всегда ею восхищалась, "а сегодня актриса была просто бесподобна"."Сегодня она сумела создать доверительную беседу со зрителем, и как актриса было видно, что она наслаждается нашим общением. Она с нами как с подружками на кухне делится каким-то опытом, может быть, даже предостерегает от чего-то", - добавила посетившая представление Светлана.Инстаграм-блогер, стендап-комик, сценарист и телеведущая Краснова представила читателям книгу "Бывшие" в 2018 году.Напомним, в ноябре 2019 года ЛАРДТ имени Луспекаева презентовал проект "Культурная среда", который проводится в неформальной обстановке в фойе учреждения культуры. Проект, с одной стороны, является экспериментальной площадкой для апробации актерами новых театральных форм, с другой, дает возможность прямого общения коллектива театра со зрителями.Луганский академический русский драматический театр имени Луспекаева располагается по адресу:. Дополнительную информацию можно получить по телефонам:, на сайте театра или на его страницах в социальных сетях "Фейсбук", "ВКонтакте" и "Инстаграм".03 марта — Луганск