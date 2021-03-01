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На ТГК сегодня рассматривали вопрос открытия пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое»

verter Вчера, 21:1551Новости
На ТГК сегодня рассматривали вопрос открытия пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое»
На состоявшемся сегодня в режиме видеоконференции заседании участников Контактной группы не смогли добиться конструктива в вопросе открытия пунктов пропуска «Первомайск-Золотое» и «Луганск-Счастье». Об этом сообщили представители Луганска в ТКГ.
«Завершилось очередное заседание Минской Контактной группы. Наши ожидания добиться от Украины конструктива в вопросе открытия пунктов пропуска, к сожалению, не оправдались», — говорится в сообщении.
В Луганске добавили, что следующее заседание Контактной группы запланировано на 17 марта. Политика - Сегодня, 20:38 280

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