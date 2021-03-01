Украинский депутат заявил о подготовке страны к войне в Крыму и Донбассе

"А зачем это заявление Генштаба Украины о том, что они начали подготовку к уличным боям? Это они на каких улицах бои собрались устраивать? В Донецке и Луганске или в Симферополе и Севастополе?" — поинтересовался Кузьмин.

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил о подготовке Украины к реальной войне. Об этом он сказал в эфире телеканала "112", передает РИА Новости.в ЂПолитик задается вопросом, к чему в стране в последнее время так нагнетается воинственная риторика. Он обратил внимание, что звучат постоянные призывы "кого-то убивать, что-то взрывать, подтягивать войска, отбирать что-то".в Ђв ЂПо его мнению, страна всерьез готовится к вооруженному конфликту. Об этом говорит не только информационная повестка, но и заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что Минские соглашения не будут исполняться.в Ђ"Это реальная подготовка к войне", — заключил депутат.