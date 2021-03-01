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Зеленский назвал "Северный поток вЂ” 2" мощным ударом по Украине

Sergey Вчера, 21:3052Новости
Зеленский назвал "Северный поток вЂ” 2" мощным ударом по Украине
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский назвал завершение "Северного потока — 2" мощным ударом по стране. Об этом он сказал во время брифинга с участием главы Евросовета Шарля Мишеля, передает РИА Новости.
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"Если "поток" будет достроен, это будет мощный удар по Украине. Кроме Донбасса и Крыма, это будет еще один, третий, а может, даже четвертый", — сказал Зеленский.

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Президент Украины посетовал, что страна вместе с Европейским союзом и США "многое сделала" для того, чтобы газопровод не был завершен.
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина и Польша.

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