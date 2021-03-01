Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской

"Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске это прекрасно знают", — сообщила пресс-служба литовского МИД.

Фото: ReutersВильнюс отказал Минску в выдаче экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщили РИА Новости в МИД Литвы.Накануне белорусский СК инициировал экстрадицию политика и передал соответствующие документы в Генпрокуратуру республики.в Ђв ЂВ начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, в столкновениях с силовиками погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.в ЂОппозиция считает, что летом выиграла Тихановская, требует нового голосования и настаивает на расширении международных санкций в отношении Минска, принятых ранее западными странами.в ЂПротив Тихановской и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования. Сама Тихановская после выборов уехала в Литву, ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.