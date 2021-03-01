Заседание Контактной группы подтвердило незаинтересованность Киева в диалоге – МИД ЛНР

Заседание Контактной группы подтвердило незаинтересованность украинской стороны в продуктивном диалоге по вопросам реализации Минских соглашений. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

"Заседание Контактной группы подтвердило незаинтересованность Украины в продуктивном диалоге по вопросам реализации Минских соглашений", - сказала она.

Ковшарь пояснила, что "деструктивное поведение делегации Украины, которое не позволило вести нормальную работу в половине подгрупп 2 марта, продолжилось и на заседании Контактной группы".

ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Пресс-секретарь рассказала, что в вопросах политического урегулирования добиться хоть какого-то конструктива от украинской делегации ни по одному вопросу не получилось ни у представителей Республик, ни у спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе госпожи Хайди Грау.

"Координатор подгруппы (от ОБСЕ) господин (Пьер) Морель подтвердил, что работа над совместным проектом Дорожной карты (Планом действий) по урегулированию ситуации на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями, которая является главной задачей подгруппы, остается в тупике. Она полностью заблокирована отказом Украины рассматривать предложения ЛНР и ДНР. Этот отказ на заседании официально подтвердил (глава украинской делегации Леонид) Кравчук, который прямо заявил, что Украина никаких оценок представленным Республиками документам давать не будет, как и принимать какие-либо оценки своего документа", - отметила Ковшарь.

Она добавила, что в тоже время глава украинской делегации "пытался потребовать какие-то письменные комментарии от России".

"Крайне странное требование, если учесть, что все участники переговоров уже давно предоставили свои комментарии в письменном виде. Все, кроме Украины", - подчеркнула пресс-секретарь, добавив, что отказ Украины был неоднократно подтвержден главой делегации, "но госпожа Грау надеется на продолжение работы над проектом в подгруппе".

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ковшарь отметила, что в вопросах безопасности одной из главных тем остается проблема соблюдения режима прекращения огня.

"Представители Республик привели статистику обстрелов, которая явно указывала на возрастающую военную агрессию со стороны Украины", - рассказала она.

ГУМАНИТАРНЫЕ ВОПРОСЫ

По гуманитарным вопросам позиция Киева продолжает оставаться контрпродуктивной, сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР.

"Украина на прямые вопросы не отвечает, от диалога с представителями ЛНР отказывается и при этом заявляет о неготовности Луганска договариваться, пытаясь задавать вопросы Российской Федерации. Вопрос одновременного открытия пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" остается заблокированным украинской стороной, как и вопросы процессуальной очистки и обменов", - уточнила Ковшарь.

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

В вопросах экономики и восстановления никакого прорыва достичь не удалось, рассказала пресс-секретарь делегации Республики.

"Как и раньше рассматривались текущие вопросы: обеспечение водой территорий Республик; выплата Украиной пенсий и социальных пособий, долгов по зарплатам уволенным железнодорожникам; погашение задолженности за электроэнергию компанией "Водафон"; вопросы экологической безопасности", - напомнила она.

Ковшарь отметила, что украинская делегация "все так же не готова к обсуждению стратегического вопроса – возобновления социально-экономических связей".

"В целом можно отметить, что тактика представителей Украины как на заседании Контактной группы, так и в ходе работы подгрупп была намеренно провокационной и явно направленной на противодействие продуктивному диалогу. Отдельные такие моменты были вынуждены отметить в своих докладах и некоторые координаторы подгрупп. Похоже, что и ОБСЕ начинает замечать отсутствие заинтересованности Киева в мирном урегулировании конфликта", - резюмировала Ковшарь.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.

03 марта — Луганск