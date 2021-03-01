Завтра в Луганске без осадков, переменная облачность, порывы ветра, гололед, температура до 8 тепла



«С 21:00 3 марта до 21:00 4 марта на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица; ветер западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 5-7 градусов, днем — 6-8 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается 6-8 градусов мороза и 4-6 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов мороза ночью и от 5 до 7 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 4 марта метеорологи отмечали в 1947 году — минус 27 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2020 году и составляла плюс 20,5 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 4 марта — 06:27, время захода — 18:42. Продолжительность светового дня составит 12 часов 15 минут.

По предварительному прогнозу, 5-6 марта местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха значительно не изменится. Погода в Луганске - Сегодня, 22:15 46 Температура воздуха в регионе 4 марта будет колебаться от 8 градусов мороза ночью до 8 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС.«С 21:00 3 марта до 21:00 4 марта на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица; ветер западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 5-7 градусов, днем — 6-8 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается 6-8 градусов мороза и 4-6 градуса выше нуля днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов мороза ночью и от 5 до 7 градусов выше нуля днем.Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 4 марта метеорологи отмечали в 1947 году — минус 27 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2020 году и составляла плюс 20,5 градуса.Время восхода солнца в столице ЛНР 4 марта — 06:27, время захода — 18:42. Продолжительность светового дня составит 12 часов 15 минут.По предварительному прогнозу, 5-6 марта местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха значительно не изменится. Погода в Луганске - Сегодня, 22:15 46

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