В Луганске завтра отключат свет в Жовтневом и Артемовском районе. Адреса
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 4 марта будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Цеткин, 1, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
площадь Обороны, 1, 2, 3, 4;
улица Морозова, 1, 2, 2а, 3а;
улица Революционная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42;
улица Целинная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
улица Южная, 1а, 5;
тупик Южный, 2, 4, 6, 8, 10;
улица Вишневая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 47;
улица Гайдара, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31.
В Артемовском районе без электричества останутся:
поселок Косиора;
улица Есенина, 6, 55-67;
улица Львовская, 1-8;
проезд 7-й Онежский, 1-15;
улица Победоносная, 44-68;
улица Фадеева, 2-24;
улица 2-я Краснознаменная, 16а, 18, 20, 22а, 22б, 24.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 22:26 201
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Цеткин, 1, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
площадь Обороны, 1, 2, 3, 4;
улица Морозова, 1, 2, 2а, 3а;
улица Революционная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42;
улица Целинная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
улица Южная, 1а, 5;
тупик Южный, 2, 4, 6, 8, 10;
улица Вишневая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 47;
улица Гайдара, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31.
В Артемовском районе без электричества останутся:
поселок Косиора;
улица Есенина, 6, 55-67;
улица Львовская, 1-8;
проезд 7-й Онежский, 1-15;
улица Победоносная, 44-68;
улица Фадеева, 2-24;
улица 2-я Краснознаменная, 16а, 18, 20, 22а, 22б, 24.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 22:26 201
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