В Луганске завтра отключат свет в Жовтневом и Артемовском районе. Адреса



В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:

улица Цеткин, 1, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

площадь Обороны, 1, 2, 3, 4;

улица Морозова, 1, 2, 2а, 3а;

улица Революционная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42;

улица Целинная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

улица Южная, 1а, 5;

тупик Южный, 2, 4, 6, 8, 10;

улица Вишневая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 47;

улица Гайдара, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31.

В Артемовском районе без электричества останутся:

поселок Косиора;

улица Есенина, 6, 55-67;

улица Львовская, 1-8;

проезд 7-й Онежский, 1-15;

улица Победоносная, 44-68;

улица Фадеева, 2-24;

улица 2-я Краснознаменная, 16а, 18, 20, 22а, 22б, 24.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 22:26 201 Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 4 марта будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).улица Цеткин, 1, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;площадь Обороны, 1, 2, 3, 4;улица Морозова, 1, 2, 2а, 3а;улица Революционная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42;улица Целинная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;улица Южная, 1а, 5;тупик Южный, 2, 4, 6, 8, 10;улица Вишневая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 47;улица Гайдара, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31.поселок Косиора;улица Есенина, 6, 55-67;улица Львовская, 1-8;проезд 7-й Онежский, 1-15;улица Победоносная, 44-68;улица Фадеева, 2-24;улица 2-я Краснознаменная, 16а, 18, 20, 22а, 22б, 24.Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 22:26 201

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