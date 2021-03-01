Два бойца ВСУ получили травмы при взрыве на позициях у Светлодарска – Народная милиция

Два киевских силовика получили травмы при взрыве на позициях ВСУ в районе Светлодарска. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.

"Нашими наблюдателями зафиксирован взрыв неизвестного происхождения на позициях ВСУ в районе населенного пункта Светлодарск. По информации нашего источника в штабе 59-й бригады, двое военнослужащих соединения в тяжелом состоянии с минно-взрывными травмами эвакуированы с переднего края обороны в лечебное учреждение Северодонецка", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что, учитывая работу комплексной комиссии начальника генерального штаба в зоне так называемой операции объединенных сил по учету небоевых потерь, "командир 59-й бригады военный преступник (полковник Геннадий) Шаповалов во взаимодействии с офицерами представительства Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня предпринимает попытки обвинения Народной милиции ЛНР в обстреле позиций ВСУ, в результате которых пострадали военнослужащие".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 марта — Луганск