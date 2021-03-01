В США взорвался очередной SpaceX

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После двух предшествующих неудачных испытаний, на этот раз корабль удалось посадить, но через 7-8 минут он все равно взорвался. С одной стороны, удалось обеспечить взлет и посадку прототипа, с другой стороны, у прототипа сохраняются различные технические проблемы, которые планируется постепенно устранять в ходе испытаний в 2021-м году.Взрыв корабля.Испытания - от старта до посадки.Борис Рожин