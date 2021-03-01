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В США взорвался очередной SpaceX

root Сегодня, 12:300Новости
В США взорвался очередной SpaceX

После двух предшествующих неудачных испытаний, на этот раз корабль удалось посадить, но через 7-8 минут он все равно взорвался. С одной стороны, удалось обеспечить взлет и посадку прототипа, с другой стороны, у прототипа сохраняются различные технические проблемы, которые планируется постепенно устранять в ходе испытаний в 2021-м году.
Взрыв корабля.
Испытания - от старта до посадки.






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Борис Рожин

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