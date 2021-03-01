Директор по энергомехобеспечению "Востокугля" погиб на шахте имени XIX съезда КПСС – МЧС (ОБНОВЛЕНО)

По просьбе пресс-службы МЧС ЛНР уточняется цитата, добавлены подробности.

Директор по энергомеханическому обеспечению государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Республиканская топливная компания (РТК) "Востокуголь" погиб на шахте имени XIX съезда КПСС производственного подразделения "Шахтоуправление Луганское". Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"3 марта от причины, которая устанавливается, смертельно травмирован директор по энергомеханическому обеспечению ГУП ЛНР "РТК "Востокуголь" 1977 года рождения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают представители МЧС, МВД и органов прокуратуры, которые выясняют причины смерти и обстоятельства происшествия.

04 марта — Луганск