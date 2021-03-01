Киев провоцирует войну в Донбассе

Силы ДНР и ЛНР получили приказ подавлять огневые точки ВСУ. Он стал ответом на масштабные артобстрелы, нанесенные украинскими войсками по югу ДНР. Киев стягивает к линии фронта тяжелые вооружения, по всей линии соприкосновения развернуты механизированные и десантно-штурмовые бригады. Готовы ли республики Донбасса к отражению наступления, если ВСУ получат приказ идти на прорыв?Полпред России в контактной группе Борис Грызлов в среду призвал Киев вернуться к соблюдению режима прекращения огня.«Наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах», – заявил Грызлов по итогам заседания группы. Постпред добавил, что украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности и «провоцирует военную эскалацию конфликта».Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на среду подвергли массированному артобстрелу одно из сел на юге ДНР. «Обстрелы зафиксированы в период с 03:15 до 03:56. Огонь велся в направлении села Ленинское со стороны подконтрольного украинским военным населенного пункта Водяное. В общей сложности выпущено 100 мин калибра 82 мм», – цитирует агентство сообщение представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Сведения о пострадавших и разрушениях пока отсутствуют.После этого военным Донецкой народной республики (ДНР) разрешили открывать огонь для подавления огневых точек вооруженных сил Украины, сообщило в среду командование народной милиции самопровозглашенной республики. «Подразделениям народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», – приводит «Интерфакс» сообщение милицейской пресс-службы.Днем ранее народная милиция соседней Луганской народной республики зафиксировала прибытие тяжелого вооружения ВСУ на железнодорожную станцию Рубежное, расположенную в прифронтовой зоне Донбасса. «В зоне ответственности 14-й бригады ВС Украины на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное отмечено размещение 17 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» и четырех 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», – рассказал офицер Иван Филипоненко. По его словам, данный факт подтверждают в своем отчете от 1 марта наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Подобные действия украинских военных нарушают режим перемирия, напомнил он.Представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник отмечает, что обстановка обострилась сразу после 19 февраля, когда прошло заседание Совета национальной безопасности Украины (СНБО). «Украинские войска используют тяжелое вооружение, минометы и гранатометы. Буквально сегодня с трех часов ночи до пяти утра в населенный пункт Ленинское на территории Донецкой народной республики прилетело более ста мин диаметром 82 мм со стороны подконтрольного украинским военным населенного пункта Водяное. Такие обстрелы не происходят без отмашки со стороны высшего командования. Однозначно – из Киева поступил приказ об эскалации на отдельных участках ЛНР и ДНР, об отказе от соблюдения режима прекращения огня», – заявил Мирошник.По его словам, корпуса ЛНР и ДНР и во время перемирия не снимались с боевого дежурства, поэтому никаких изменений в режиме их службы сейчас не происходит. «Никто не позволит играть в тир, когда безнаказанно расстреливаются населенные пункты, люди. Когда в нас не стреляли, мы тоже не стреляли. А если сейчас будут стрелять, то получат ответ. Никто не собирается быть невинной жертвой, – заверил Мирошник. – Фактически Украина нарушила сейчас обязательства по дополнительным мерам, которые были подписаны в июле».Как напоминает ТАСС, с конца июля в Донбассе действовал режим прекращения огня, который опирался на так называемый пакет дополнительных мер, который тогда согласовали воюющие стороны. Документ запрещал применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты беспилотных летательных аппаратов.Военный эксперт Алексей Леонков связал усиление артобстрелов с тем, что во вторник в прифронтовую зону в Донбассе приезжал президент Украины Владимир Зеленский, который привез с собой главу Евросовета Шарля Мишеля. «Киев хочет продемонстрировать и Евросоюзу, и новой администрации США, что в обострении боев виноваты «сепаратисты и поддерживающая их Россия». Это значит, что никаких мирных переговоров Киев вести сейчас не будет», – уверен эксперт.«Перемирия де-факто больше не существует. Последние прилеты 82-миллиметровых мин – это 105 штук. Была фактически проведена боевая операция. Чтобы выпустить по участку 105 мин, нужно сформировать едва ли не все 30 минометных расчетов», – пояснил эксперт.Чисто теоретически численность группировки ВСУ, развернутой вдоль линии фронта, может достигать 64 тыс. человек, полагает Леонков (по понятным причинам, точные данные не публикует ни одна из сторон). «По всему фронту ВСУ развернули 16 механизированных, десантно-штурмовых и отдельных бригад. Каждая бригада, если она сформирована по натовскому образцу, это четыре тысячи «штыков». Механизированные бригады стоят на тех направлениях, где можно действовать бронетехникой. Это южное направление, где действует тактическая группа ВСУ «Мариуполь», а также на участке между Донецком и Луганском», – пояснил эксперт.«Что касается десантно-штурмовых бригад с приданными им артиллерийскими соединениями, то они распределены по всему фронту на участках вблизи городских черт. К ним добавлены ствольная и реактивная артиллерия – на случай приказа идти на прорыв», – сказал Леонков.Впрочем, издание «Военное обозрение» оценивало численность украинских войск в Донбассе гораздо скромнее. Вооруженным силам ДНР и ЛНР противостоят две украинские оперативно-тактические группировки (ОТГ) «Восток» и «Север», сообщало издание прошлой осенью. При этом «Восток» насчитывает примерно 20 тысяч человек, а «Север» – 17 тысяч. «Танковые войска состоят из около 300 единиц бронетехники, большую часть которой составляют танки Т-64. Есть также несколько современных модификаций. Группировка оснащена 800 бронированными машинами».Что касается численности защитников ДНР и ЛНР, то украинская военная разведка оценивает ее примерно в 38 тысяч человек – по крайней мере, именно такие данные она публикует. Как сообщил в декабре пресс-секретарь главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, численность «сепаратистов составляет 35,5 тыс. человек, еще три тысячи кадровых военных проходят службу в 1-м и 2-м армейских корпусах (АК)». Скибицкий, которого цитировал «Корреспондент», также отмечал, что «укомплектованность войск противника на востоке Украины составляет до 80%. Более укомплектованы тыловые части и подразделения обеспечения».О том, что перемирие в Донбассе окончательно сорвано, говорят и в Киеве. Ситуация на фронте вернулась туда же, где была на начало 2019 года, признался в среду в своем Facebook Юрий Бутусов, советник министра обороны Украины. «Надо проводить реформы армии, чтобы снижать потери не за счет перемирия, а за счет профессионализма армии. Но никаких серьезных реформ ВСУ, направленных на повышение боеспособности, к сожалению, не происходит», – посетовал он.Поздно вечером в среду стало известно о том, что в районе станции Ясиноватая под снайперским обстрелом погиб сотрудник МВД ДНР. Следственно-оперативная группа прибыла в этот район по сообщению о детях, которые вышли на нейтральную территорию между позициями ДНР и украинской армии. Ранее такие случаи происходили неоднократно и регулярно пресекались сотрудниками правоохранительных органов. «С целью эвакуации детей и обеспечения их безопасности в район была направлена следственно-оперативная группа. В ходе проведения мероприятий группа была обстреляна прицельным снайперским огнем со стороны позиций ВСУ», – рассказали в МВД о причинах гибели коллеги.Наталья Макарова, Артур Приймак