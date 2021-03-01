В Донецке эвакуировали детей из 4 школ в трех районах города
В школы № 25 и №28 города Донецка Ленинского района поступили анонимные сообщения о минировании зданий учебных учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба местного МЧС.
Позже поступила информация о минировании школы № 4 — «Кадетский корпус» в Калининском районе города. Также в пресс-службе сообщили, что пришло анонимное сообщение о минировании школы № 133 Пролетарского района Донецка.
Дети и педагоги эвакуированы из зданий школ.
Первого марта в Донецке эвакуировали учащихся 36 школ после анонимных сообщений о минировании этих учебных заведений. В итоге информация о минировании не подтвердилась. Новости Донецка - Сегодня, 13:22 48
Об этом сообщает пресс-служба местного МЧС.
Позже поступила информация о минировании школы № 4 — «Кадетский корпус» в Калининском районе города. Также в пресс-службе сообщили, что пришло анонимное сообщение о минировании школы № 133 Пролетарского района Донецка.
Дети и педагоги эвакуированы из зданий школ.
Первого марта в Донецке эвакуировали учащихся 36 школ после анонимных сообщений о минировании этих учебных заведений. В итоге информация о минировании не подтвердилась. Новости Донецка - Сегодня, 13:22 48
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