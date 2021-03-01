В шахте имени XIX съезда КПСС погиб один из руководителей компании «Востокуголь»



«3 марта от причины, которая устанавливается, смертельно травмирован директор по энергомеханическому обеспечению ГУП ЛНР «РТК «Востокуголь» 1977 года рождения», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают представители МЧС, МВД и органов прокуратуры, которые выясняют причины смерти и обстоятельства происшествия.

Предположительно, смерть наступила, в результате поражения электрическим током. Экономика - Сегодня, 13:02 150 Директор по энергомеханическому обеспечению госпредприятия «Республиканская топливная компания «Востокуголь» погиб на шахте имени XIX съезда КПСС производственного подразделения «Шахтоуправление Луганское». Об этом сообщила пресс-служба МЧС.«3 марта от причины, которая устанавливается, смертельно травмирован директор по энергомеханическому обеспечению ГУП ЛНР «РТК «Востокуголь» 1977 года рождения», — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают представители МЧС, МВД и органов прокуратуры, которые выясняют причины смерти и обстоятельства происшествия.Предположительно, смерть наступила, в результате поражения электрическим током. Экономика - Сегодня, 13:02 150

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