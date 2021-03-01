В шахте имени XIX съезда КПСС погиб один из руководителей компании «Востокуголь»
Директор по энергомеханическому обеспечению госпредприятия «Республиканская топливная компания «Востокуголь» погиб на шахте имени XIX съезда КПСС производственного подразделения «Шахтоуправление Луганское». Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«3 марта от причины, которая устанавливается, смертельно травмирован директор по энергомеханическому обеспечению ГУП ЛНР «РТК «Востокуголь» 1977 года рождения», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают представители МЧС, МВД и органов прокуратуры, которые выясняют причины смерти и обстоятельства происшествия.
Предположительно, смерть наступила, в результате поражения электрическим током. Экономика - Сегодня, 13:02 150
«3 марта от причины, которая устанавливается, смертельно травмирован директор по энергомеханическому обеспечению ГУП ЛНР «РТК «Востокуголь» 1977 года рождения», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают представители МЧС, МВД и органов прокуратуры, которые выясняют причины смерти и обстоятельства происшествия.
Предположительно, смерть наступила, в результате поражения электрическим током. Экономика - Сегодня, 13:02 150
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