Проект "Дружина" за два года провел более 600 тренировок и около 90 спортивных мероприятий

Активисты проекта "Дружина" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" за два года его существования организовали и провели более 600 тренировок и около 90 спортивных мероприятий для молодежи. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил координатор проекта Михаил Голубович.Он напомнил, что проект стартовал ровно два года назад."За эти 720 дней команда проекта провела множество спортивных мероприятий, подтянула молодежные движения, актив со всех территорий Республики. Так, в 2019 году проведено 363 тренировки для активистов проекта в разных городах и районах ЛНР, а в 2020-м состоялась 251 тренировка. В 2019 году на территории Республики было проведено 43 спортивных мероприятия, в 2020-м их состоялось 45", – рассказал Голубович.Координатор проекта уточнил, что одним из самых крупных мероприятий проекта стала акция "Мы хотим в Россию!", где активисты "выразили свою гражданскую позицию в формате интеграции с Российской Федерацией"."В связи с действием ограничений (из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции) в последние полгода мы приняли решение занять нишу спортивных и киберспортивных соревнований. Для этого мы организовывали множество турниров, соревнований по определенным видам спорта. Самыми знаковыми стали кибертурнир по мобильной игре Pubg mobile, турниры по страйкболу и борьбе грэпплинг, состоявшийся 3 февраля", – отметил он.Голубович добавил, что в честь двухлетия проекта "Дружина" состоится "целый комплекс мероприятий"."Одним из них станет торжественная встреча актива, которая 22 марта пройдет в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной", – уточнил координатор проекта.Помощник координатора проекта "Дружина" ОД "Мир Луганщине" Андрей Хижняк отметил, что спортивные мероприятия в честь второй годовщины проекта пройдут во всех его территориальных отделениях, действующих в городах и районах ЛНР."Мероприятия будут проводиться по различным видам спорта: футболу, волейболу, единоборствам", – сказал он.Хижняк добавил, что в целях улучшения работы теротделений проектом проводились курсы повышения квалификации для координаторов и активистов."В конце прошлого и начале нынешнего года у нас состоялись уже вторые курсы по повышению квалификации. Они действительно являются важными, так как после проведения такого обучения значительно увеличивается работоспособность территориальных отделений", – рассказал помощник координатора проекта.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.04 марта — Луганск