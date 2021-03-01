Соперника «Зари» в полуфинале Кубка Украины определил жребий
Сегодня, 4 марта прошла жеребьевка полуфинала Кубка Украины 2020/21.
В 1/2 финала турнира прошли такие команды: «Заря”, «Динамо”, «Александрия” и «Агробизнес”.
Результаты жеребьевки:
Агробизнес — Динамо;
Александрия — Заря.
Базовая дата матчей 1/2 финала — 21 апреля. Данная стадия турнира, как и все предыдущие, состоит из одного поединка. Финал Кубка Украины 2020/21 состоится 12 мая в Тернополе, а номинальным хозяином поединка будет победитель пары Агробизнес — Динамо.
Напомним, луганский клуб обеспечил себе путевку в полуфинал во вчерашнем матче с «Верстом”. В гостях «бело-черные” обыграли луцкий клуб со счётом 1:2, результат первого матча — 1:1.
Голы забивали: М. Шестиков (П, 18 мин.) (1:0), Д. Иванисеня (25 мин.) (1:1), В. Кочергин (59 мин.) (1:2). Новости Футбола - Сегодня, 17:01 34
В 1/2 финала турнира прошли такие команды: «Заря”, «Динамо”, «Александрия” и «Агробизнес”.
Результаты жеребьевки:
Агробизнес — Динамо;
Александрия — Заря.
Базовая дата матчей 1/2 финала — 21 апреля. Данная стадия турнира, как и все предыдущие, состоит из одного поединка. Финал Кубка Украины 2020/21 состоится 12 мая в Тернополе, а номинальным хозяином поединка будет победитель пары Агробизнес — Динамо.
Напомним, луганский клуб обеспечил себе путевку в полуфинал во вчерашнем матче с «Верстом”. В гостях «бело-черные” обыграли луцкий клуб со счётом 1:2, результат первого матча — 1:1.
Голы забивали: М. Шестиков (П, 18 мин.) (1:0), Д. Иванисеня (25 мин.) (1:1), В. Кочергин (59 мин.) (1:2). Новости Футбола - Сегодня, 17:01 34
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