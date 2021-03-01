Ситуация с COVID-19 начала постепенно стабилизироваться — Пасечник
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ЛНР начала постепенно стабилизироваться. Об этом в ходе посещения луганской швейной фабрики «Престиж» заявил Леонид Пасечник.
«Как вы знаете, действительно ситуация в Республике с коронавирусной инфекцией более-менее начинает стабилизироваться», — сказал он.
Тем не менее, Пасечник призвал жителей «не расслабляться, соблюдать масочный режим» и другие требования Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве.
«До конца еще эту болезнь мы не побороли. Все мы не привились, иммунитета, как сейчас говорят, общественного у нас еще пока нет. Поэтому беречься нужно», — подчеркнул Л.Пасечник.
Глава Республики напомнил, что благодаря стабилизации эпидемический ситуации ранее было принято решение о частичном возвращении к очной форме обучения в школах.
«Но у нас есть ограничения, которые определены ЧСПК, которые должны быть выполнены руководством школы для того, чтобы школу полностью перевести на дневное обучение — очное. Те школы, которые еще этого не выполнили, они пока будут оставаться на очно-заочном обучении», — рассказал Пасечник.
Он отметил, что задача Министерства образования и науки состоит в том, чтобы «не страдало качество учебного процесса в тех школах, где еще сохраняется очно-заочная форма обучения».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 114,6 млн, из них более 2,5 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3116 случаев заражения коронавирусом.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. Политика - Сегодня, 16:24 263
«Как вы знаете, действительно ситуация в Республике с коронавирусной инфекцией более-менее начинает стабилизироваться», — сказал он.
Тем не менее, Пасечник призвал жителей «не расслабляться, соблюдать масочный режим» и другие требования Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве.
«До конца еще эту болезнь мы не побороли. Все мы не привились, иммунитета, как сейчас говорят, общественного у нас еще пока нет. Поэтому беречься нужно», — подчеркнул Л.Пасечник.
Глава Республики напомнил, что благодаря стабилизации эпидемический ситуации ранее было принято решение о частичном возвращении к очной форме обучения в школах.
«Но у нас есть ограничения, которые определены ЧСПК, которые должны быть выполнены руководством школы для того, чтобы школу полностью перевести на дневное обучение — очное. Те школы, которые еще этого не выполнили, они пока будут оставаться на очно-заочном обучении», — рассказал Пасечник.
Он отметил, что задача Министерства образования и науки состоит в том, чтобы «не страдало качество учебного процесса в тех школах, где еще сохраняется очно-заочная форма обучения».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 114,6 млн, из них более 2,5 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3116 случаев заражения коронавирусом.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. Политика - Сегодня, 16:24 263
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