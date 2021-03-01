Вузы Республики добились крупных достижений – российский ученый

Вузы Республики за последние годы добились крупных достижений. Об этом журналистам в ходе мероприятия, состоявшегося в Луганском государственном университете имени Владимира Даля, заявил проректор по научной работе, доктор юридических наук, профессор Костромского государственного университета Владислав Груздев.

"Практически все вузы ЛНР прошли аккредитацию в РФ, открыто очень много диссертационных советов. На мой взгляд, следующий этап – это признание ученых степеней в Российской Федерации. Это крупные, очень сложные и трудоемкие достижения", - сказал он.

Проректор добавил, что в целом "Республика не просто состоялась, она развивается в правильном и позитивном направлении".

04 марта — Луганск