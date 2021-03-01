ЛНР и РФ с начала года провели более 200 мероприятий с участием 12 тыс. жителей Республики

ЛНР и РФ в рамках государственной интеграционной программы в январе-феврале провели более 200 мероприятий, в которых приняли участие 12 тыс. жителей Республики. Об этом в ходе состоявшейся в Луганском государственном университете имени Владимира Даля встречи с делегацией из Костромы сообщила заместитель председателя Правительства Республики Анна Тодорова.

"С каждым годом укрепляются наши дружественные связи с регионами Российской Федерации. Только за два месяца текущего года проведено более 200 интеграционных мероприятий, в которых приняли участие более 12 тысяч жителей Луганской Народной Республики", - сказала она.

Заместитель председателя Правительства уточнила, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятия проводились в дистанционном формате.

04 марта — Луганск