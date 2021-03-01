Правительство внесло изменения в положение об охоте для развития отрасли – Минприроды

Правительство ЛНР внесло изменения в положение об охоте и охотничьем хозяйстве для упрощения охотхозяйственной деятельности и обеспечения притока инвестиций в отрасль. Об этом на брифинге в Доме Правительства ЛНР сообщила главный специалист отдела охраны и защиты лесов управления развития лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Марина Михайлюк.Она отметила, что принятое 2 марта 2021 года Правительством ЛНР постановление "О внесении изменений в Положение об охоте и охотничьем хозяйстве Луганской Народной Республики" направлено на "приведение действующего в Республике с 2015 года Положения в соответствие с нормами закона ЛНР "Об охране окружающей среды", изменений в Конституцию ЛНР и закона ЛНР "О Правительстве ЛНР", а также на устранение некоторых дублирующихся полномочий государственных органов"."Принятое постановление будет способствовать развитию охотничьего хозяйства Республики в связи с тем, что упрощается механизм решения ряда производственных вопросов и задач охотхозяйственной деятельности, что в свою очередь обеспечит приток инвестиций в отрасль, в выполнение биотехнических мероприятий, в охрану государственного охотничьего фонда Республики", - пояснила представитель Минприроды.Она рассказала, что с 2019 года Правительство ЛНР приняло 12 постановлений и распоряжений в сфере ведения охотничьего хозяйства."Такое внимание Правительства к этому вопросу позволило запустить механизм эффективного ведения охотхозяйства: произведено закрепление границ охотничьих участков, оборудованы подкормочные площадки, созданы ремизы и кормовые поля", - уточнила эколог.Она проинформировала, что на сегодняшний день распоряжением Правительства выделено более 333 тыс. га охотугодий, которые закреплены за 10 охотпользователями: Ивановским и Свердловским лесоохотничьими хозяйствами, частными сельскохозяйственными предприятиями "Агрофирма "Союз" и "Провалье", обществом с ограниченной ответственностью "Медведь", общественными организациями "Охотники Краснодона", "Союз охотников Луганщины", "Клуб "Охотник", антрацитовской районной организацией "Общество охотников и рыболовов" и Свердловской общественной организацией охотников и рыболовов.Ранее Михайлюк сообщала, что охота в Республике осуществляется на девяти охотничьих угодьях.Полноценный охотничий сезон в Республике впервые был организован в 2020 году.04 марта — Луганск