Пример Зеленского не вдохновил военнослужащих ВСУ в Донбассе: из 40 тысяч согласились сделать прививку только 7 тысяч человек
Из 40 тысяч украинских военнослужащих в зоне операции Объединенных сил на Донбассе на данный момент согласились сделать прививку от коронавируса только около 7 тысяч бойцов.
Об этом сообщил главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим в эфире телеканала «Украина 24».
Сложившуюся ситуацию он связал с «политизацией прививочной кампании». Новости Украины - Сегодня, 18:00 2
Об этом сообщил главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим в эфире телеканала «Украина 24».
Сложившуюся ситуацию он связал с «политизацией прививочной кампании». Новости Украины - Сегодня, 18:00 2
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