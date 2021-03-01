Отсутствие электроснабжение в Луганске 5 марта
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 5 марта будут временно отключать от электричества некоторые дома Каменнобродского, Артемовского и Жовтневого районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
Без электроснабжения в Каменнобродском районе останутся:
улица Громовой, 119;
улица 21-го МЮДА, 203, 203а, 205;
улица Громовой, 35-132;
улица Туркенича, 79 -121;
улица Чайкиной, 2д, 10, 30 -66;
улица Веселогоровская, 123-143;
улица Громовой, 1в-35, 2а-72;
улица Туркенича, 1а-29а;
улица Смирнова, 27а;
улица Фруктовая, 9, 18-28;
улица Чайкиной, 12-31б.
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Ватутина, 91, 93, 93а, 97а;
улица Березовая, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32а, 32а;
улица Клары Цеткин, 28, 42, 44, 129, 131, 133;
улица Королева, 49б, 49в, 49 г;
улица Кулибина, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.
Электричество будет временно отсутствовать в Артемовском районе:
улица Геологическая, 2а;
квартал Луганский, 13а;
улица 300 лет Воссоединения, 2а;
улица Нечуй-Левицкого, 37;
улица Международная, 24-74;
улица Очаковская, 1-8;
улица Стаханова, 4-12;
улица Шахтерская, 1-66;
улица 1-й Шахтерский, 1-8;
тупик 2-й Шахтерский, 1-8;
тупик 3-й Шахтерский, 1-8;
тупик 4-й Шахтерский, 1-8.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 17:40 92
Без электроснабжения в Каменнобродском районе останутся:
улица Громовой, 119;
улица 21-го МЮДА, 203, 203а, 205;
улица Громовой, 35-132;
улица Туркенича, 79 -121;
улица Чайкиной, 2д, 10, 30 -66;
улица Веселогоровская, 123-143;
улица Громовой, 1в-35, 2а-72;
улица Туркенича, 1а-29а;
улица Смирнова, 27а;
улица Фруктовая, 9, 18-28;
улица Чайкиной, 12-31б.
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Ватутина, 91, 93, 93а, 97а;
улица Березовая, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32а, 32а;
улица Клары Цеткин, 28, 42, 44, 129, 131, 133;
улица Королева, 49б, 49в, 49 г;
улица Кулибина, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.
Электричество будет временно отсутствовать в Артемовском районе:
улица Геологическая, 2а;
квартал Луганский, 13а;
улица 300 лет Воссоединения, 2а;
улица Нечуй-Левицкого, 37;
улица Международная, 24-74;
улица Очаковская, 1-8;
улица Стаханова, 4-12;
улица Шахтерская, 1-66;
улица 1-й Шахтерский, 1-8;
тупик 2-й Шахтерский, 1-8;
тупик 3-й Шахтерский, 1-8;
тупик 4-й Шахтерский, 1-8.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 17:40 92
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