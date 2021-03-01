В Луганске назвали количество торговых точек торгующих алкоголем
В Луганске налоговые органы в 2020 году выдали более 2,5 тыс. разрешений на право розничной торговли алкоголем. Об этом сообщили в Госкомитете налогов и сборов.
«За 2020 год налоговыми органами выдано 2511 специальных разрешений на право розничной торговли алкогольной продукцией», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что спецразрешения выдаются территориальными органами ГКНС по основному месту регистрации на каждое место торговли отдельно и считаются действительными при наличии платы, предусмотренной Порядком выдачи специальных разрешений на право импорта, экспорта, оптовой, розничной торговли алкогольной продукцией и ведения Единого реестра мест хранения алкогольной продукции, табачных изделий.
В ГКНС отметили, что торговля подакцизной продукцией находится под особым контролем органов налогов и сборов.
«На основании установленных фактов нарушения законодательства со стороны субъектов хозяйствования, которые осуществляли реализацию алкогольной продукции, в 2020 году аннулировано 492 специальных разрешения», — сообщили в ведомстве.
Там рассказали, что наиболее распространенным нарушением является «непроведение расчетной операции на сумму покупки через зарегистрированный, опломбированный в установленном порядке и переведенный в фискальный режим работы регистратор расчетных операций с печатанием соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции».
В Госкомналогов напомнили о недопустимости продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, или лицами, не достигшим 18 лет.
«За данный вид правонарушения, помимо административной ответственности, законодательством предусмотрено аннулирование специальных разрешений», — предупредили в ГКНС. Экономика - Сегодня, 17:30 157
«За 2020 год налоговыми органами выдано 2511 специальных разрешений на право розничной торговли алкогольной продукцией», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что спецразрешения выдаются территориальными органами ГКНС по основному месту регистрации на каждое место торговли отдельно и считаются действительными при наличии платы, предусмотренной Порядком выдачи специальных разрешений на право импорта, экспорта, оптовой, розничной торговли алкогольной продукцией и ведения Единого реестра мест хранения алкогольной продукции, табачных изделий.
В ГКНС отметили, что торговля подакцизной продукцией находится под особым контролем органов налогов и сборов.
«На основании установленных фактов нарушения законодательства со стороны субъектов хозяйствования, которые осуществляли реализацию алкогольной продукции, в 2020 году аннулировано 492 специальных разрешения», — сообщили в ведомстве.
Там рассказали, что наиболее распространенным нарушением является «непроведение расчетной операции на сумму покупки через зарегистрированный, опломбированный в установленном порядке и переведенный в фискальный режим работы регистратор расчетных операций с печатанием соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции».
В Госкомналогов напомнили о недопустимости продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, или лицами, не достигшим 18 лет.
«За данный вид правонарушения, помимо административной ответственности, законодательством предусмотрено аннулирование специальных разрешений», — предупредили в ГКНС. Экономика - Сегодня, 17:30 157
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