Возможности В«Академика ЧерскогоВ» позволяют завершить В«СП-2В» через четыре месяца

Выход трубоукладчика «Академик Черский» из немецкого порта Висмар нельзя воспринимать однозначно, так как существует много предпосылок для его возвращения, рассказал ФБА «Экономика сегодня» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.Prt Scr youtube.com / Владимир ЕвдокимовСудно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло немецкий порт Висмар, где оставалось пришвартованным с 23 января текущего года. Согласно данным портала отслеживания судов MarineTraffic, место назначения судна указано как зона открытого моря. Предполагается, что туда «Черский» прибудет уже утром 5 марта.Долгий путь до конца строительстваНеоднократно «Академику Черскому» эксперты пророчили активное участие в завершении строительства «Северного потока – 2», однако воздействие введенных Соединенными Штатами санкций вынуждало судно поворачивать обратно – оно возвращалось и простаивало в портах. Строительство газопровода возобновили после годовой паузы без участия «Черского», а его место заняло другое судно. С 6 февраля в территориальных водах Дании укладку труб ведет трубоукладочная баржа «Фортуна», после того как она построила 2,6 километра трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.В экспертном сообществе отмечают, что по состоянию на 1 марта «Фортуне» удалось уложить 39 километров первой нитки в датских водах, то есть около 13% от всей ее длины в 63 километра. Сейчас работы прерваны из-за необходимой перестановки якорей и загрузки труб на борт баржи, которые доставило судно снабжения «Иван Сидоренко». Неподалеку расположился «Владислав Стрижов», прибывший с базы «Северного потока – 2» в немецком Мукране. Если баржа будет двигаться с ориентировочной скоростью до 0,85 километра в сутки, то работы удастся завершить в конце апреля или начале мая текущего года.«Судно «Академик Черский» когда-то был куплен российским «Газпромом» за миллиард евро и переоборудован для возможности осуществления различных трубоукладочных работ, в том числе в рамках проекта «Северный поток – 2».Будет ли это судно принимать активное участие в завершении строительства магистрального газопровода, остается под вопросом», – оценил перспективы «Черского» эксперт Станислав Митрахович.Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубических метров в год от побережья Российской Федерации через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.«Черского» не оставят без работыВ Датском агентстве по мореплаванию уже подтвердили, что это судно подключат к прокладке участка в датских водах, что, несомненно, ускорит работу «Фортуны». Остается еще немецкий участок в 13,9 километра, который, по расчетам экспертов, «Фортуна» сможет протянуть за месяц после Дании и закончить к июню 2021 года. Разрешение на работы еще не получено от Берлина, но Станислав Митрахович считает этот нюанс формальностью.Трубоукладчик «Академик Черский» может также выйти на вторую нитку газопровода. Но для этого нужно, чтобы регулятор BSH из ФРГ разрешил проблему с апелляциями экологических организаций, пытающихся оспорить выдачу разрешения на достройку участка в немецкой экономической зоне Балтийского моря.«Академик Черский» считается основным судном по достройке балтийского газопровода, так как после дооснащения и модернизации его скорость может превышать два километра в сутки. Дополнительным аргументом в пользу участия этого судна в достройке становится система динамического позиционирования, позволяющая удерживаться в заданной точке с помощью подруливающих винтов и не использовать якоря.«Во всех подробностях движение «Академика Черского» все же не освещают, потому что это позволило бы Соединенным Штатам Америки пересмотреть поводы для ввода дополнительных ограничений для участников проекта.Насколько готово судно в техническом аспекте и с точки зрения необходимых сертификаций для финальных работ, покажет будущее. Мы много раз видели, как «Черский» ходил из порта в порт, выходил в открытые воды Балтийского моря, но возвращался. Я не исключаю, что произойдет подобное, поэтому не нужно забегать вперед или же расстраиваться, если выяснится, что «Черский» все же вернется обратно. Наше дело заключается в постепенном продолжении стройки», – объяснил эксперт.Дальнейшие шаги как «Фортуны», так и «Академика Черского» будут зависеть от сертификационных работ и возможных требований по установке очередного дополнительного оборудования. Пока Соединенные Штаты Америки дают России и Германии фору, откладывая ввод новых санкциях, «Газпрому» следует поторопиться с решением формальных вопросов.Александра Мельник