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Военный вертолет разбился на востоке Турции

root Сегодня, 19:0035Новости
Военный вертолет разбился на востоке Турции
В Турции разбился военный вертолет, на месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых, сообщили в минобороны республики.

Военный вертолет разбился на востоке Турции. Сообщается о гибели девяти человек и четырех раненых.
«С вертолетом, вылетевшим из Бингеля в Татван в 13.55 (мск), прервалась связь в 14.25 (мск). Сразу же на поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение. На месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых», – сказано в заявлении военного ведомства, передает РИА «Новости».

Причина катастрофы пока не называется.

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