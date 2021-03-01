«С вертолетом, вылетевшим из Бингеля в Татван в 13.55 (мск), прервалась связь в 14.25 (мск). Сразу же на поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение. На месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых», – сказано в заявлении военного ведомства, передает РИА «Новости».

В Турции разбился военный вертолет, на месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых, сообщили в минобороны республики.Военный вертолет разбился на востоке Турции. Сообщается о гибели девяти человек и четырех раненых.Причина катастрофы пока не называется.