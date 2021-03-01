Акция памяти легендарного командующего ВДВ Маргелова прошла в Луганске

Акция памяти легендарного командующего Воздушно-десантными войсками СССР Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова состоялась в Луганске. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

"4 марта 1990 года в Москве умер Василий Маргелов - советский военачальник, командующий, родоначальник и основатель Воздушно-десантных войск, генерал армии, Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР, кандидат военных наук. В Луганске возле памятника Василию Маргелову состоялось акция "Свеча памяти", в которой приняли участие десантники, гости из Российской Федерации, студенты Луганской академии внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко, воспитанники Республиканского физкультурно-спортивного общества "Динамо", активисты общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса", проекта #Медиагвардия и другие", - говорится в сообщении.

Член центрального правления "Российского Союза ветеранов Афганистана" Михаил Козлов отметил, что Маргелов "это один из самых ярких примеров военачальника, который всю свою жизнь целиком, без остатка, отдал вооруженным силам".

"Отдаем дань уважения легендарнейшему человеку – Василию Филипповичу Маргелову. Это – мой родной отец, так так я служил в Воздушно-десантных войсках. И для многих десантников он – родной отец. Это – легенда, которая никогда не умирает" – подчеркнул помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

В ЦОС добавили, что "участники мероприятия почтили память Маргелова и возложили цветы к бюсту".

Герой Советского Союза генерал армии Василий Филиппович Маргелов родился 27 декабря 1908 года в Екатеринославе, участник Великой Отечественной войны. Маргелов считается родоначальником современных ВДВ с закрепившимся за ним неофициальным званием "десантник № 1". Кавалер 13 орденов СССР, 21 медали, 34 наград иностранных государств. Скончался 4 марта 1990 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Имя Маргелова носит Рязанский институт воздушно-десантных войск, улицы Омска, Пскова и Тулы. Его имя также носят подростковые военно-патриотические клубы десантного профиля, Ростовский Сергия Радонежского кадетский корпус и Нижегородская кадетская школа-интернат. Маргелову воздвигнуты памятники в Рязани, Омске, Днепропетровске, Туле, Санкт-Петербурге.

04 марта — Луганск