Путин пошутил про еще один дворец в России

«Спасибо вам за приглашение. Ну, отлично. Выглядит, как еще один дворец, так что приеду, только мне его не переписывайте», — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» пошутил про «еще один дворец».В ходе мероприятия директор по развитию конно-спортивного комплекса «Новополье» Анна Лаппе пригласила президента на открытие в августе реабилитационно-досугового центра, расположенного в двух километрах от Стрельны.Ранее президент Владимир Путин заявил, что публикацией о якобы принадлежащем ему «дворце» под Геленджиком россиянам пытались «промыть мозги». Он подчеркнул, что данный объект ему не принадлежит. Бенефициаром «дворца Путина» объявил себя известный бизнесмен Аркадий Ротенберг, пишет НСН.