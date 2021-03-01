Оргкомитет утвердил проект плана мероприятий ко Дню Республики, 1 Мая и Дню Победы – МКСМ

Организационный комитет по подготовке мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине Великой Победы, Дню Луганской Народной Республики и 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, утвердил проект плана мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР."В соответствии с распоряжением главы ЛНР создан организационный комитет по вопросам подготовки и проведения мероприятий на территории Республики. Сегодня состоялось уже второе заседание, где члены оргкомитета обсудили и сформировали план основных мероприятий", – рассказал секретарь оргкомитета, заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин.Он отметил, что план ориентирован на "реализацию содержательных мероприятий по всем направлениям и сохранение исторической памяти"."План сформирован в трех разделах: центральные мероприятия в Луганске непосредственно в дни проведения торжеств, мероприятия на территории городов и районов и тематические имиджевые мероприятия республиканского значения в сфере культуры, спорта, молодежи, образования, здравоохранения, социальной политики и иных сфер", – пояснил замминистра.Он уточнил, что речь идет о торжественных мемориальных мероприятиях, научных, творческих, информационных проектах, выставочных проектах, социально значимых культурно-просветительских мероприятиях и акциях."По инициативе Федерации профсоюзов в план также включены мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда 1 Мая", – сказал Олексин.Он добавил, что оборонное ведомство Республики также приступило к подготовке Парада Победы в Луганске и мероприятий в местах базирования частей Народной милиции."Естественно, реализация данного плана будет возможна в случае благоприятных эпидемиологических условий на территории ЛНР. Однако подготовка к проведению всех этих мероприятий уже начата. Работа в самом разгаре", – подчеркнул секретарь организационного комитета.В МКСМ отметили, что проект плана мероприятий направлен на согласование главе ЛНР Леониду Пасечнику.04 марта — Луганск