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Завтра в Луганске ожидается штормовой ветер до 80 км в час

robot Сегодня, 20:0027Новости
Завтра в Луганске ожидается штормовой ветер до 80 км в час
Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами в регионе в течение суток 5 марта. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.
«В течение суток 5 марта местами по территории региона, ночью и утром в Луганске ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 19:45 86

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