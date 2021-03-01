Завтра в Луганске ожидается штормовой ветер до 80 км в час



«В течение суток 5 марта местами по территории региона, ночью и утром в Луганске ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.

При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

Погода в Луганске - Сегодня, 19:45 86 Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами в регионе в течение суток 5 марта. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.«В течение суток 5 марта местами по территории региона, ночью и утром в Луганске ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.Погода в Луганске - Сегодня, 19:45 86

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