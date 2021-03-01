Синоптики прогнозируют днем 5 марта в ЛНР до 7 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 5 марта будет колебаться от 1 градуса мороза ночью до 7 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 4 марта до 21:00 5 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, на дорогах местами гололедица; ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 2-7 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1 -плюс 1 градус, днем – 5-7 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается ноль - 2 градуса тепла и 4-6 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 2 до 4 градусов тепла ночью и от 5 до 7 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 5 марта метеорологи отмечали в 1983 году – минус 22,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2020 году и составляла плюс 20 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 5 марта – 06:25, время захода – 18:44. Продолжительность светового дня составит 12 часов 19 минут.

По предварительному прогнозу, 6 марта местами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, температурный фон значительно не изменится. 7 марта – без осадков, ночью при прояснении температура воздуха понизится на 3-5 градусов.

04 марта — Луганск