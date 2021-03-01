Сколько будет стоить прививка в Украине



Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной первому году работы Кабмина.

По словам Шмыгаля, на такую стоимость вакцины указывают текущие данные компаний-разработчиков.

«Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах», — объяснил Шмыгаль.

Напомним, что с 1 марта через портал «Дія” началась запись для украинцев, которые хотят бесплатно вакцинироваться от коронавируса.

Известно, что в очередь на вакцинацию записалось уже более 50 тысяч украинцев. Новости Украины - Сегодня, 20:24 186 Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что для украинских граждан цена на вакцинацию не будет «космической». По его словам, вакцина от COVID-19 будет стоить в районе 300-1200 грн.Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной первому году работы Кабмина.По словам Шмыгаля, на такую стоимость вакцины указывают текущие данные компаний-разработчиков.«Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах», — объяснил Шмыгаль.Напомним, что с 1 марта через портал «Дія” началась запись для украинцев, которые хотят бесплатно вакцинироваться от коронавируса.Известно, что в очередь на вакцинацию записалось уже более 50 тысяч украинцев. Новости Украины - Сегодня, 20:24 186

Метки: {keywords}