В«Слуга народаВ» отправится на помойку

Кто-то всегда должен отвечать за все происходящее. Это прописная истина, так сказать, закон вселенского равновесия. И не факт что этот «кто-то» в итоге понесет наказание именно за свои поступки и решения. Часто бывает так, что делают одни, а отвечают – другие. Особенно часто подобное можно наблюдать в политике.Судя по тому, что происходит в данное время в Киеве, кто-то в ближайшем окружении Владимира Зеленского решил, что настал подходящий момент для начала операции «Громоотвод», ибо, если затянуть, то будет уже поздно. На фоне откровенно негативной информации, захлестнувшей партию «Слуга народа», все отчётливее слышны заявления о том, что Зеленский планирует создать новую партию. Свою. Нет, его можно понять, так как впитавшая в себя крайне много негатива правящая партия по сути своей стала токсичной, и тот момент, когда стремительно падающий рейтинг «Слуг» потянет за собой и без того не самый лучший рейтинг Владимира Зеленского, рано или поздно непременно наступит. Вопрос времени.Судите сами. Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22–23 февраля 2021 года, "Слугу народа" готовы поддержать 19,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. В первой четверке также "Европейская солидарность" (16,2%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (14,2%) и "Батькивщина" (12%). На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер. Регресс налицо, и ситуация в ближайшее время будет только усугубляться.И дело даже не в том, что государство приостановило финансирование партии, уличив ее руководство в растрате, и даже не в междоусобных конфликтах, которые систематически проявляются внутри фракции. Дело в том, что кто-то должен впитать в себя весь негатив и оставить Зеленского чистым. Почти таким же чистым, каким он пришел в большую политику. Именно поэтому данную политическую силу нужно убирать с орбиты до того момента, пока она еще не способна утянуть с собой Зеленского. К слову, в настоящее время Зеленский все еще удерживает лидерство в президентском рейтинге – за действующего главу государства проголосовали бы 23,1% украинцев из тех, кто определился с выбором и намерен голосовать. В общем, ему есть чем рисковать.Как только люди из окружения действующего президента намекнули на то, что Зеленский не исключает создания новой партии, нашлись и те, кто тут же предсказал как ее политическое будущее, так и будущее всей политической системы Украины в целом. "Возможно, в этом есть смысл, но "Слуга народа" – это партия Зеленского и зависит от рейтинга Зеленского в большой степени… Группы внутри партии, которые мало между собой объединены, создают большие проблемы, и поэтому рейтинг "Слуги народа" ниже, чем рейтинг самого Зеленского. Но если мы создадим "партию Зеленского", это будет такая же партия, как и "Слуга народа", – прокомментировал ситуацию директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.Согласен с Антиповичем. Зеленский мне напоминает того мальчика, который сколько не пытался собрать из кубиков слово «счастье», у него всегда получалось слово «ж…а». Если он, имея такой запас доверия населения, формально не обремененный никакими обязательствами, не смог создать ту политическую силу, которая бы просто являлась проводником его воли, то вторая попытка ему уже ни к чему.Нет, чисто теоретически подобная рокировка возможна, и даже есть шансы на то, что она позволит Зеленскому не только продержаться на плаву, но даже зайти на второй президентский срок. Для этого ему сначала нужно покаяться, это он умеет, потом заклеймить, это тоже не сложно, а затем весьма красноречиво убедить население в том, что в будущем все будет по-другому. После этого партия «Слуга народа», в активе которой оставят всякий шлак, благополучно не пройдет пятипроцентный барьер и, оказавшись за пределами Верховной рады, канет в историю, еще долгое время оттягивая на себя весь негатив, который по факту должен прилипать именно к Зеленскому. Ну, а новая партия, «партия Зеленского», как ее уже назвали украинские политологи, будет какое-то время создавать иллюзию бурной деятельности, которая по факту никак не повлияет ни на уровень, ни на качество жизни украинцев.Вопрос в другом. А кто поверит в то, что Зеленский не смог выполнить свои предвыборные обещания и начал падение в «социологическую бездну» исключительно из-за того негатива, источником которого стали его соратники по партии «Слуга народа»? Данная партия по сути своей является политическим экспериментом Владимира Зеленского и членов его команды, которые за это время ничему не научились и решили пойти простым путем, заменив замученного и истощенного «подопытного кролика» более свежим и энергичным собратом. Спасет ли Зеленского подобная незамысловатая комбинация или украинцы все же сделают соответствующие выводы и постараются не наступить на одни и те же грабли дважды?Алексей Зотье