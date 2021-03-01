Опасаемся нападение Украины на Донбасс?! Я знаю что делать

Военный корреспондент Александр Сладков написал в своем личном телеграм-канале "Сладков +":"В Донецке и Макеевке (в каждом районе), в Енакиево, Горловке, Ясиноватой и Дебальцево, в Седово и Шахтерске, Торезе, а так же во всех крупных населенных пунктах ЛНР, необходимо поставить по два офиса на колесах. Рядом.В одном офисе выдавать незамедлительно паспорта ДНР и ЛНР (тем, у кого еще нет), а во втором офисе, тут же - паспорта России. Только так можно быстро спасти население Донбасса от нападения и расправы.Украинские карательные части по-любому обречены. Но они этого понять не могут и не хотят. Украинские офицеры, в подавляющей массе, уверены в реальности Карабахского сценария.Украина не Турция, а Москва не Ереван. Все другое, как из этого получится Карабах? И, тем не менее, - паспорта, нужны паспорта. Все равно их запланировано выдать всем.Александр Сладков"