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Опасаемся нападение Украины на Донбасс?! Я знаю что делать

root Вчера, 23:1525Новости
Опасаемся нападение Украины на Донбасс?! Я знаю что делать

Военный корреспондент Александр Сладков написал в своем личном телеграм-канале "Сладков +":
"В Донецке и Макеевке (в каждом районе), в Енакиево, Горловке, Ясиноватой и Дебальцево, в Седово и Шахтерске, Торезе, а так же во всех крупных населенных пунктах ЛНР, необходимо поставить по два офиса на колесах. Рядом.
В одном офисе выдавать незамедлительно паспорта ДНР и ЛНР (тем, у кого еще нет), а во втором офисе, тут же - паспорта России. Только так можно быстро спасти население Донбасса от нападения и расправы.
Украинские карательные части по-любому обречены. Но они этого понять не могут и не хотят. Украинские офицеры, в подавляющей массе, уверены в реальности Карабахского сценария.
Украина не Турция, а Москва не Ереван. Все другое, как из этого получится Карабах? И, тем не менее, - паспорта, нужны паспорта. Все равно их запланировано выдать всем.
Александр Сладков"

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