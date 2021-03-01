В Абхазии задержан герой ДНР Ахра Авидзба

«Слышал, как у нее вырвали телефон прямо во время нашего разговора. Никаких ордеров или документов силовики семье Авидзба не представили. Очень волнуюсь за Юлю (Ахра, уверен, справится с любой ситуацией). Надеюсь, что все происходящее недоразумение и в ближайшее время всё разрешится», - написал Пегов.

Телеграм-канал «WarGonzo» сообщает, что в Абхазии задержан экс-командир подразделения армии ДНР «Пятнашка», геой Республики Ахра Авидзба (позывной «Абхаз»).Военный корреспондент, руководитель проекта «WarGonzo» Семен Пегов сообщает, «по моей информации в доме донбасского командира Ахры Авидзба в Сухуме устроили «маски-шоу», якобы для того, что доставить на беседу в СГБ республики».По словам российского журналиста, оно беседовал с женой Ахры, Юлей.