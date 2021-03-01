В Луганске рассказали об угрозе наводнения в результате весенних паводков



«На сегодняшний день Луганску наводнение не грозит. Снега, как вы видите, нет, пока гидрометцентр крупные осадки не прогнозирует, поэтому подтопление нам не угрожает», — сказал он.

Начальник управления добавил, что «причиной подтопления могут стать еще резкие залповые сбросы из водоемов, находящихся выше по течению рек Лугань и Ольховая».

«Управление постоянно проводит мониторинг уровня воды в таких водоемах, могу сказать, что на настоящий момент они наполнены ниже среднего уровня. Исаковское водохранилище заполнено ниже среднего уровня на 2,8 метра, Мироновское водохранилище достигает пределов нормы, Углегорское водохранилище находится в режиме заполнения, но уровень воды ниже среднего на 1,7 метра, уровень воды в Елизаветинском водохранилище ниже среднего вообще на 8 метров. Поэтому залповые сбросы тоже не предвидятся», — рассказал Рупин.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие угрозы подтопления, «распоряжением главы администрации Луганска Манолиса Пилавова все службы приведены в боевую готовность, и работы по предотвращению на всякий случай ведутся». Удобный город - Сегодня, 07:00 121 Угроза затопления территории Луганска в результате весенних паводков отсутствует. Об этом на брифинге в городской администрации сообщил начальник управления по вопросам экологии и охраны окружающей среды Игорь Рупин.«На сегодняшний день Луганску наводнение не грозит. Снега, как вы видите, нет, пока гидрометцентр крупные осадки не прогнозирует, поэтому подтопление нам не угрожает», — сказал он.Начальник управления добавил, что «причиной подтопления могут стать еще резкие залповые сбросы из водоемов, находящихся выше по течению рек Лугань и Ольховая».«Управление постоянно проводит мониторинг уровня воды в таких водоемах, могу сказать, что на настоящий момент они наполнены ниже среднего уровня. Исаковское водохранилище заполнено ниже среднего уровня на 2,8 метра, Мироновское водохранилище достигает пределов нормы, Углегорское водохранилище находится в режиме заполнения, но уровень воды ниже среднего на 1,7 метра, уровень воды в Елизаветинском водохранилище ниже среднего вообще на 8 метров. Поэтому залповые сбросы тоже не предвидятся», — рассказал Рупин.Он отметил, что, несмотря на отсутствие угрозы подтопления, «распоряжением главы администрации Луганска Манолиса Пилавова все службы приведены в боевую готовность, и работы по предотвращению на всякий случай ведутся». Удобный город - Сегодня, 07:00 121

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