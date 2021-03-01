Сколько жители Донбасса будут платить за свет в апреле



Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной первому году работы Кабмина.

Так, после 31 марта 2021 тариф на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн.

«Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего цена останется на уровне 1,68 грн», — отметил Шмыгаль.

При этом, премьер-министр добавил, что цена может измениться в будущем.

«Изменения цены в апреле не будет: однако это не значит, что их не будет в будущем”, — отметил Шмыгаль.

В декабре 2020 года Кабмин отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года. Новая фиксированная цена составила 1,68 грн/кВт-ч. Новости Украины - Сегодня, 08:00 41 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после окончания действия тарифа, который ввело правительство в конце 2020 года, цена на электроэнергию для населения, вероятно, не изменится.Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной первому году работы Кабмина.Так, после 31 марта 2021 тариф на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн.«Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего цена останется на уровне 1,68 грн», — отметил Шмыгаль.При этом, премьер-министр добавил, что цена может измениться в будущем.«Изменения цены в апреле не будет: однако это не значит, что их не будет в будущем”, — отметил Шмыгаль.В декабре 2020 года Кабмин отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года. Новая фиксированная цена составила 1,68 грн/кВт-ч. Новости Украины - Сегодня, 08:00 41

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