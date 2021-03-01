Сколько жители Донбасса будут платить за свет в апреле
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после окончания действия тарифа, который ввело правительство в конце 2020 года, цена на электроэнергию для населения, вероятно, не изменится.
Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной первому году работы Кабмина.
Так, после 31 марта 2021 тариф на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн.
«Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего цена останется на уровне 1,68 грн», — отметил Шмыгаль.
При этом, премьер-министр добавил, что цена может измениться в будущем.
«Изменения цены в апреле не будет: однако это не значит, что их не будет в будущем”, — отметил Шмыгаль.
В декабре 2020 года Кабмин отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года. Новая фиксированная цена составила 1,68 грн/кВт-ч. Новости Украины - Сегодня, 08:00 41
Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной первому году работы Кабмина.
Так, после 31 марта 2021 тариф на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн.
«Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего цена останется на уровне 1,68 грн», — отметил Шмыгаль.
При этом, премьер-министр добавил, что цена может измениться в будущем.
«Изменения цены в апреле не будет: однако это не значит, что их не будет в будущем”, — отметил Шмыгаль.
В декабре 2020 года Кабмин отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года. Новая фиксированная цена составила 1,68 грн/кВт-ч. Новости Украины - Сегодня, 08:00 41
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