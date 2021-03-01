Ансамбль бального танца ЛГАКИ Star dance представил новую программу в честь 8 Марта (ФОТО)

Студенты кафедры хореографического искусства Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ), являющиеся участниками ансамбля бального танца Star dance, представили на сцене Творческого центра "Красная площадь, 7" новую программу, посвященную Международному женскому дню. Об этом сообщила пресс-служба вуза."Это наш подарок всем женщинам к 8 Марта", - сказал художественный руководитель коллектива, балетмейстер-постановщик, преподаватель кафедры хореографического искусства Максим Григорян.Одним из самых ярких номеров концерта в академии назвали выступление дуэта известной танцовщицы, одной из первых выпускниц кафедры хореографического искусства ЛГАКИ Эльмиры Апанасовой и ее сына, студента академии Рената."Выходить на эту сцену спустя столько лет волнительно и ответственно, а с сыном мы здесь уже танцевали, на его вступительных экзаменах я была его партнершей", - рассказала танцовщица.Выступления ансамбля Star dance дополнили номера воспитанников бально-спортивного клуба "Виктория" Луганского учебно-воспитательного комплекса "Интеллект", с которым академия Матусовского подписала договор о сотрудничестве05 марта — Луганск