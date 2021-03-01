Еще один популярный курорт откроет границы для россиян

"Мы надеемся получить передышку для нашей экономики. Спрос на отдых есть во всем мире, и Сейшельские острова также рассматриваются путешественниками", — подчеркнул он.

Фото: РИА НовостиСейшельские острова планирует открыть границы для иностранцев, включая россиян, сообщает издание Seychelles News Angecy со ссылкой на заявление министра иностранных дел и туризма Сильвестра Радегонде, передает РИА Новости.в Ђв ЂРадегонде уточнил, что с 25 марта острова открываются для всех, кроме туристов из стран Южной Африки.в ЂУсловием для въезда станет отрицательный ПЦР тест на COVID-19, выполненный за 72 часа до прибытия на курорт. Министр отметил, что приезжающих не обяжут проходить 14-дневный карантин, но они должны будут носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию.в ЂВ прошлом году большинство стран прекратили регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии.в ЂС августа перелеты постепенно начали возобновлять. Сейчас россияне могут купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Грузию, на Кубу, Мальдивы, Сейшелы. Условия въезда везде разные: где-то достаточна отрицательного теста на коронавирус, а где-то придется отсидеть две недели в карантине.