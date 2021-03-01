"Лугансквода" из-за ремонта приостановила водоснабжение Свердловска и части Краснодонщины

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" из-за ремонта на водозаборе приостановило водоснабжение Свердловска и части Краснодонского района. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"5 марта в 04:40 произошла аварийная ситуация на Лобачевском водозаборе, питающем водоснабжением Новосветловскую и Молодогвардескую насосные станций. Вследствие этого аварийно прекращена подача воды на города Свердловск, Суходольск (частично) и Молодогвардейск, а также отдельные села Краснодонского района", - говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что специалисты "Луганскводы" ликвидируют аварийную ситуацию, после чего водоснабжение будет восстановлено в прежнем режиме.

05 марта — Луганск