Вакцинация является большим вкладом ЛНР в профилактику заболеваемости COVID – соцработник (ФОТО)

Вакцинация российской вакциной Sputnik V является большим вкладом Республики в профилактику заболеваемости COVID-19. Об этом после прививки первым компонентом вакцины в Луганской городской многопрофильной больнице № 3 заявила сотрудница Луганского гериатрического дома-интерната № 1 Наталья."Вакцинация нужна, особенно мне, соцработнику, тем более у меня двое детей: чтобы ни дети, ни родители не заболели. И это действительно большой вклад Республики в профилактику (заболеваемости COVID-19)", - подчеркнула Наталья.Она отметила, что "пришла сделать прививку осознанно", после вакцинации чувствует себя "отлично", а сама процедура прошла "удобно, быстро, просто, легко"."Это ж личное дело каждого, добровольное. Я решила делать. Сделала прививку, все нормально, никаких побочных ощущений не чувствую", - добавила сотрудница соцучреждения Яна.Врач-инфекционист больницы Ирина Зимаскова рассказала, что "все пациенты приходят с хорошим настроением и с твердым желанием сделать прививку", а также "расстраиваются, если их временно не допускают к прививке из-за противопоказаний при первичном осмотре"."Каждого пациента мы опрашиваем, выявляем, какие у него есть заболевания, и решаем на основании осмотра вопрос о допуске к вакцинации. Тех, у кого мы выявили противопоказания при осмотре, мы временно отстраняем от вакцинации, направляем к терапевту для прохождения курса лечения, а потом решаем вопрос о вакцинации дальше. Например, у кого на момент прихода к нам высокое давление, учащенный пульс, аллергические реакции или повышенная температура", - пояснила врач.Вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной Sputnik V началась в Республике 1 февраля. Первыми ее прошли медицинские работники, педагоги, сотрудники МВД, МЧС ЛНР и военнослужащие Народной милиции. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что вакцинация проходит успешно. Вторая партия вакцины Sputnik V прибыла в Республику 25 февраля.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 114,8 млн, из них более 2,5 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3154 случая заражения коронавирусом, 273 заразившихся скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.05 марта — Луганск