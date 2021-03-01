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"Лугансквода" сократила подачу воды в пять городов ЛНР из-за аварии на водоводе

Sergey Сегодня, 11:3020Новости
"Лугансквода" сократила подачу воды в пять городов ЛНР из-за аварии на водоводе
Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" сократило подачу воды в пять городов ЛНР из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
"В связи с аварией на магистральном водоводе диаметром 1000 мм "Насосная станция 4-го подъема Алчевска – насосная станция 5-го подъема Петровского" с 08:00 5 марта сокращена подача воды по этому трубопроводу на города: Красный Луч, Антрацит, Петровское, Перевальск и Алчевск. Недопоставка воды составит не более 60%", - говорится в сообщении.
Возобновить водоснабжение планируется к вечеру 6 марта.
05 марта — Луганск

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