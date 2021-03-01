Что запретят в Украине людям с двойным гражданством
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которое обязывает Кабмин за полгода разработать законопроект, регулирующий двойное гражданство украинцев.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Согласно решению СНБО, теперь правительство должно не позднее чем за 6 месяцев предоставить на рассмотрение парламента законопроекты, в которых будет перечень запрещенных действий для украинцев с двойным (и более) гражданством.
Такие люди не смогут:
• претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления;
• претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности;
• иметь допуск к государственной тайне;
• быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах;
• быть членом политической партии.
Также по решению СНБО требуется разработать порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства иностранного государства для граждан Украины, которые хотят вести деятельность, указанную выше.
Кроме этого, в законодательстве хотят прописать порядок подачи гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства.
В свою очередь, за предоставление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства должна быть установлена ответственность.
Сейчас украинское законодательство декларирует единое гражданство, механизма лишения паспорта Украины за двойное гражданство нет, поэтому Украина юридически воспринимает людей с несколькими паспортами только как своих граждан — других не признает.
Нормировать эту проблему решили на последнем заседании СНБО. Новости Украины - Сегодня, 11:32 159
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Согласно решению СНБО, теперь правительство должно не позднее чем за 6 месяцев предоставить на рассмотрение парламента законопроекты, в которых будет перечень запрещенных действий для украинцев с двойным (и более) гражданством.
Такие люди не смогут:
• претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления;
• претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности;
• иметь допуск к государственной тайне;
• быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах;
• быть членом политической партии.
Также по решению СНБО требуется разработать порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства иностранного государства для граждан Украины, которые хотят вести деятельность, указанную выше.
Кроме этого, в законодательстве хотят прописать порядок подачи гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства.
В свою очередь, за предоставление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства должна быть установлена ответственность.
Сейчас украинское законодательство декларирует единое гражданство, механизма лишения паспорта Украины за двойное гражданство нет, поэтому Украина юридически воспринимает людей с несколькими паспортами только как своих граждан — других не признает.
Нормировать эту проблему решили на последнем заседании СНБО. Новости Украины - Сегодня, 11:32 159
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