Луганские коммунальные предприятия в 2020 году принесли убытков более 21 млн рублей



По результатам финансовой деятельности за 9 месяцев года городские коммунальные предприятия сработали с убытком в 21,6 миллиона рублей, в то время как за аналогичный период предыдущего года они показали прибыль в 7,9 миллиона рублей.

«При этом количество убыточных предприятий осталось неизменным, а общая сумма прибыли сократилась на 6,3%, убытки же увеличились в 5,3 раза», — рассказал глава городской администрации Манолис Пилавов.

При этом он подчеркнул, что за отчетный период объем доходов городских коммунальных предприятий увеличен на 29,8%. Экономика - Сегодня, 11:00 191 В 2020 году коммунальные предприятия увеличили убытки в 5,3 раза.По результатам финансовой деятельности за 9 месяцев года городские коммунальные предприятия сработали с убытком в 21,6 миллиона рублей, в то время как за аналогичный период предыдущего года они показали прибыль в 7,9 миллиона рублей.«При этом количество убыточных предприятий осталось неизменным, а общая сумма прибыли сократилась на 6,3%, убытки же увеличились в 5,3 раза», — рассказал глава городской администрации Манолис Пилавов.При этом он подчеркнул, что за отчетный период объем доходов городских коммунальных предприятий увеличен на 29,8%. Экономика - Сегодня, 11:00 191

Метки: {keywords}