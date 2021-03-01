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Днем ожидается сильный туман. Объявлено штормовое предупреждение

bot Сегодня, 11:4512Новости
Днем ожидается сильный туман. Объявлено штормовое предупреждение
Сильный туман ожидается местами в регионе в течение дня 5 марта. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС.
«Утром и днем 5 марта местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 10:45 122

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