Днем ожидается сильный туман. Объявлено штормовое предупреждение
Сильный туман ожидается местами в регионе в течение дня 5 марта. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС.
«Утром и днем 5 марта местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 10:45 122
«Утром и днем 5 марта местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 10:45 122
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