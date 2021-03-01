Нельзя дать возможность защитникам Донбасса утонуть в собственной крови

Трудно комментировать ситуацию. Это циничное равнодушие по отношению к людям Донбасса? Или, есть другие причины терпения Москвы?, - задает вопрос военный корреспондент Александр Сладков.Также известный российский военкор высказывает свое мнение по ситуации в Донбассе:- Мы беспокоимся за Ближний Восток, так же нас очень тревожит Закавказье, мы даже миротворцев туда отправили. В Лаосе разминирование проводим гуманитарное...Донбасс под боком. Знаете, какое расстояние от ЛНР, от ДНР до России? НОЛЬ МЕТРОВ! Ноль миллиметров!!! Мы граничим, у нас абсолютная топографическая близость.Почему я говорю о территории, о земле? Потому что, я понимаю, абсолютная идентичность людей Донбасса и людей России уже никого особо не интересует. А ведь они говорят и думают на одном и том же языке - они русские.Мы говорим о врагах-националистах, а они вот, под боком! Американцы бьют по любой территории, где враги. Мы стесняемся Венгрии? Польши? Молдавии? Занзибара? Мы стесняемся Америки. Они нас нет, мы их да. А санкции и так идут...Стоп!!! Может быть мы ждем окончания строительства «Северного потока»? Может нас специально провоцируют, чтоб на самом последнем этапе мы сорвались на войну, и тогда остановить глобальный проект на самом финише будет возможно?Тогда Украина балансирует из последних сил. «Северный поток» превратит газопровод, идущий по её территории, в металлолом за секунду. Украина рискует.Но, тогда, в любом случае, Украину ждут уж очень невеселые времена.Не будет «Северного потока», не будет сдерживающего фактора. Как же все запутано. А люди в Донбассе гибнут. Я думаю, стоит ожидать дальнейшего обострения, вплоть до войны. Зеленский выполнит этот приказ.Надо дать возможность защитникам Донбасса не утонуть в собственной крови в первые часы и дни возможной украинской атаки.