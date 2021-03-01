Прокуратура Ровеньков завела дела на 6 торговцев за нарушения правил ценообразования

Прокуратура Ровеньков возбудила дела об административных правонарушениях в отношении шести субъектов хозяйствования за нарушения порядка ценообразования на социально значимые товары. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

Прокуратура Ровеньков провела проверки деятельности субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания, напитками и табачными изделиями, в ходе которых было установлено отсутствие документов, необходимых для подтверждения условий формирования, установления и применения цен (декларации) на продовольственные товары, которые являются социально значимыми на территории Республики.

"В связи с выявленными нарушениями прокурором города Ровеньки Луганской Народной Республики в отношении шести субъектов хозяйствования возбуждены дела об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.13 Кодекса Луганской Народной Республики об административных правонарушениях (нарушения порядка ценообразования)", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения двух постановлений лица привлечены к административной ответственности с наложением административных штрафов на общую сумму девять тыс. руб., сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, в марте 2019 года Совет министров ЛНР своим постановлением "О внесении изменения во Временный порядок регулирования и контроля цен на продовольственные товары на территории Луганской Народной Республики" определил перечень социально значимых продовольственных товаров, на которые устанавливается минимальная и максимальная допустимая цена.

05 марта — Луганск