В луганском парке Горького кадеты устроили кулачный бой стенка на стенку. ФОТО
Луганская федерация бокса провела мини-турнир «Стенка на стенку». Об этом сообщает пишет ЛИЦ.
«Луганская федерация бокса открыла на своей базе отделение этнических видов единоборств, а именно «Русский кулачный бой», — сообщил президент федерации Юрий Галенда.
Презентация отделения этноспорта состоялась в луганском парке имени Горького, где воспитанники Луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова при поддержке Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского провели первые показательные стеношные бои.
Кадетам рассказали историю кулачных боев на Руси и проинструктировали о правилах современного ведения соревнований по стеношному бою, после чего состоялась тренировка. После тренировки, разделившись на две команды, воспитанники кадетского корпуса провели мини-турнир.
Как пишет ЛИЦ, «ребята были в восторге, потому что смогли почувствовать себя настоящими казаками, поучаствовав в столь необычной спортивной игре».
Президент федерации бокса отметил, что считает удачной идею возродить кулачный бой в Луганске, «который является частью этнических традиций Российской империи, в том числе в казачьей среде».
Культура - Сегодня, 13:15 108
«Луганская федерация бокса открыла на своей базе отделение этнических видов единоборств, а именно «Русский кулачный бой», — сообщил президент федерации Юрий Галенда.
Презентация отделения этноспорта состоялась в луганском парке имени Горького, где воспитанники Луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова при поддержке Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского провели первые показательные стеношные бои.
Кадетам рассказали историю кулачных боев на Руси и проинструктировали о правилах современного ведения соревнований по стеношному бою, после чего состоялась тренировка. После тренировки, разделившись на две команды, воспитанники кадетского корпуса провели мини-турнир.
Как пишет ЛИЦ, «ребята были в восторге, потому что смогли почувствовать себя настоящими казаками, поучаствовав в столь необычной спортивной игре».
Президент федерации бокса отметил, что считает удачной идею возродить кулачный бой в Луганске, «который является частью этнических традиций Российской империи, в том числе в казачьей среде».
Культура - Сегодня, 13:15 108
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