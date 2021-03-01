Власти и общественники Стаханова поздравили с 95-летием ветерана войны Алексея Сыкина

Представители властей и общественники Стаханова поздравили с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Алексея Сыкина. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации города."5 марта свой 95-летний юбилей отметил житель Стаханова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Сыкин. Юбиляра поздравили депутат Народного Совета ЛНР Светлана Алешина, представители проектов "Забота о ветеранах" и "Мы помним!" общественного движения ОД "Мир Луганщине", сотрудники управления труда и социальной защиты администрации города", – говорится в сообщении.Гости передали юбиляру поздравительные адреса от Министерства труда и социальной политики ЛНР, администрации Стаханова и подарки от проекта "Мы помним!" ОД "Мир Луганщине"."Храбрость, проявленная вами на фронте, навсегда останется в нашей памяти и будет служить примером самоотверженности и патриотизма для нынешних и будущих поколений. От души благодарю вас за ратный подвиг в годы войны и трудовые заслуги в послевоенное время", – обратился к юбиляру председатель городской организации ветеранов, координатор проекта "Забота о ветеранах" ОД "Мир Луганщине" в Стаханове Евгений Шумейко.Алешина пожелала имениннику "крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа"."95 лет – это большая цифра, совсем немного отделяющая от векового юбилея. Спасибо за ваш вклад в Великую Победу и неоценимый труд на благо нашей страны!" – сказала она.Алексей Сыкин воевал на фронтах Великой Отечественной войны, был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом "За мужество" III степени, орденом Славы III степени, медалью "За отвагу", юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".После окончания войны работал на Ленинградском металлургическом заводе, в Кадиевском строительно-монтажном управлении, на Ильичевском рудоремонтном заводе.05 марта — Луганск