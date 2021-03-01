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Заговорившего на русском депутата исключили из партии Порошенко

root Сегодня, 14:000Новости
Заговорившего на русском депутата исключили из партии Порошенко
Фото: globallookpress.com
Депутата Харьковского областного совета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Александра Дорошенко исключили из этого политического объединения за речь, произнесенную на русском языке, передает радио Sputnik.
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Накануне стало известно, что депутат Дорошенко получил выговор за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Отмечалось, что данную ситуацию экстренно рассмотрели на ближайшем заседании.
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"По итогам встречи, ввиду отсутствия аргументированных объяснений и несогласия между Дорошенко и партией, принято решение исключить депутата из фракции за нарушение Закона о языке… Напоминаем, что ключевыми принципами деятельности депутатов фракции "Европейская солидарность" являются принципы демократии, свободы воли и собственной точки зрения, уважение к мнению другого", – говорится в сообщении партии "Европейская солидарность" в Facebook.

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Представляя аргументы в свою защиту, Дорошенко объяснил, что перешел на русский язык из-за волнения, так как ему впервые пришлось выступать с трибуны. Он также напомнил, что большинство харьковчан с рождения говорят на русском, однако, депутат признал, что данный факт его не оправдывает.
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"Хочу извиниться за это перед сообществом, а также перед коллегами из партии "Европейская солидарность". …Убежден, что продолжу использовать исключительно украинский язык в и приложу все усилия для его развития", – написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

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В январе на Украине вступило в силу требование, согласно которому в сфере обслуживания обязательно использование украинского языка. Другие языки используются только по просьбе гостей заведений, если сторона диалога, к которой обращаются по-русски, не против подобного общения.
В июле 2019 года на Украине также вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.

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