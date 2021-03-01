Заговорившего на русском депутата исключили из партии Порошенко

"По итогам встречи, ввиду отсутствия аргументированных объяснений и несогласия между Дорошенко и партией, принято решение исключить депутата из фракции за нарушение Закона о языке… Напоминаем, что ключевыми принципами деятельности депутатов фракции "Европейская солидарность" являются принципы демократии, свободы воли и собственной точки зрения, уважение к мнению другого", – говорится в сообщении партии "Европейская солидарность" в Facebook.

"Хочу извиниться за это перед сообществом, а также перед коллегами из партии "Европейская солидарность". …Убежден, что продолжу использовать исключительно украинский язык в и приложу все усилия для его развития", – написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

Фото: globallookpress.comДепутата Харьковского областного совета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Александра Дорошенко исключили из этого политического объединения за речь, произнесенную на русском языке, передает радио Sputnik.в ЂНакануне стало известно, что депутат Дорошенко получил выговор за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Отмечалось, что данную ситуацию экстренно рассмотрели на ближайшем заседании.в Ђв ЂПредставляя аргументы в свою защиту, Дорошенко объяснил, что перешел на русский язык из-за волнения, так как ему впервые пришлось выступать с трибуны. Он также напомнил, что большинство харьковчан с рождения говорят на русском, однако, депутат признал, что данный факт его не оправдывает.в Ђв ЂВ январе на Украине вступило в силу требование, согласно которому в сфере обслуживания обязательно использование украинского языка. Другие языки используются только по просьбе гостей заведений, если сторона диалога, к которой обращаются по-русски, не против подобного общения.В июле 2019 года на Украине также вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.