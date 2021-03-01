В МИД пообещали "порадовать" США ответными санкциями

"Почему вы думаете, что мы ждем? Никто не ждет, другое дело, что на данный момент, раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы... Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется", - сказала Захарова в эфире "Первого канала" на вопрос об ответных мерах РФ на американские санкции.

Фото: РИА НовостиМосква не ждет, чтобы ответить на санкции США, "мы их скоро порадуем", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.в Ђв ЂЕвросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.